Opiskelijoiden liikuntahanke viivästyy

Vaasalaiset korkeakouluopiskelijat eivät saa ensi syksynä yhteisiä liikuntapalveluita. Opiskelijan Vaasa -yhdistyksen johtaman liikuntahankkeen pilottivaiheen oli tarkoitus alkaa syksyllä, mutta se ei onnistu. Näin kertoo valmistelutyössä mukana ollut Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen sosiaali- ja kuntapoliittinen vastaava Kim Kujala.

”Valitettavasti kovasta selvitystyöstä huolimatta, syksyn pilotti ei tule onnistumaan”, Kujala sanoo.

Kujalan mukaan tilanteen on aiheuttanut se, että aiesopimuksia vaasalaisten korkeakoulujen kanssa ei ole saatu tehtyä. Opiskelijan näkökulmasta tämä on harmi, sillä Vaasa on Suomen ainoa korkeakoulukaupunki, jossa opiskelijoille ei ole yhteisiä liikuntapalveluita. Kujala vakuuttaa, että liikuntapalveluiden eteen tehdään ”hartiavoimin” töitä.

”Mikään ei ole vielä kariutunut, vaan tässä on hetkellinen takaisku, mikä on valitettavaa opiskelijoiden näkökulmasta. Aikataulua pitää harkita uudelleen”, Kujala selostaa.

Opiskelijan Vaasa -yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Riku Kakkonen uskoo, että liikuntapalvelut saadaan ensi vuoden alussa.

”Tarkoitus on, että vuoden 2018 tammikuussa saadaan liikuntapalveluiden pilotti käyntiin”, Kakkonen sanoo.

Kakkosen mukaan yhteistyö kuuden korkeakoulun ja niiden opiskelijajärjestöjen kanssa vaatii aikaa, sillä keskusteltavaa on paljon. Lisäksi on löydettävä kaikkia osapuolia tyydyttäviä kompromisseja.

Liikuntahanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta yhteensä 57 000 euroa. Suurin osa summasta on kulunut selvitystyöhön, lähinnä liikuntahankkeen koordinaattorin palkkaan. Kakkosen mielestä rahoitus ei ole mennyt hukkaan, vaikka pilottivaihe ei käynnisty vielä ensi syksynä.

Pilottivaiheen lykkääntyminen tuli yllätyksenä, sillä huhtikuussa Kakkonen sanoi Vaasan ylioppilaslehden haastattelussa, että liikuntapalveluiden pilotti alkaa syksyllä suunnitelmien mukaan.