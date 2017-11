Pääkirjoitus: Kakkosvaihtoehto

Laajennettu kauppakorkeakoulu. Näillä sanoilla rehtori Jari Kuusisto kuvasi Vaasan yliopistoa huhtikuussa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Lisäksi Kuusisto korosti, että tekniikka, hallinto- ja viestintätieteet ovat yliopiston kilpailuetu, jolla erotutaan muista kauppatieteellistä koulutusta tarjoavista yliopistoista.

Kevään yhteishaussa Vaasa oli ensisijainen hakukohde vain joka viidennelle Vaasan yliopistoon hakeneelle. Vaikka Vaasan kauppatieteellinen tiedekunta on arvostettu, se häviää suosiossaan esimerkiksi Aalto-yliopistolle. On olennaista pohtia, miksi. Mitä tarjottavaa Vaasan yliopistolla on opiskelijalle? Miten laajennettu kauppakorkeakoulu pysyy houkuttelevana opiskelu- ja työpaikkana?

Kielten opetuksen ja tutkimuksen liikkeenluovutuksen myötä Vaasan yliopistolla on entistä vähemmän annettavaa opiskelijoilleen, jotka kauppistermein ovat yliopiston tärkeimmät asiakkaat. Kun tutkintoon johtava kielten opetus siirtyy Jyväskylän yliopistoon, myös kielten sivuainekokonaisuudet katoavat. Yliopiston strategiassa puhutaan kansainvälisyydestä, mutta lienee vaikeaa kansainvälistyä ilman erinomaista kielitaitoa, jota kukaan ei voi saavuttaa muutamalla peruskurssilla.

Kansainvälisyys voi vielä toteutua Vaasan yliopistossa, mutta strategiassa mainittu monialaisuus ei. Toisaalta monialaisuuteen ei tosissaan usko edes yliopiston johto, kun julkisesti puhutaan laajennetusta kauppakorkeakoulusta.

Vaikka Vaasan yliopistolla on kaikki mahdollisuudet menestyä kansallisesti ja kansainvälisesti, väärät strategiset valinnat saattavat romuttaa ne mahdollisuudet. Kauppatieteellinen tutkimus ja opetus Vaasan yliopistossa on laadukasta, mutta se ei riitä houkuttelemaan opiskelijoita Vaasaan. Pahimmassa skenaariossa Vaasan yliopisto jää Pohjanmaan takapajulaksi ja ikuiseksi kakkosvaihtoehdoksi korkeakoulujen välisessä kilpailussa. Sitä tuskin kukaan toivoo.

Tämä on viimeinen pääkirjoitukseni, joka on samalla viimeinen pääkirjoitus paperisessa Vaasan ylioppilaslehdessä. Viimeisinä sanoinani joudun toteamaan, että Vylkkärillä ja Vaasan yliopiston kielten opetuksella ja tutkimuksella on paljon yhteistä: molemmat niistä olivat kulueriä, joista luovuttiin.

Toivottavasti se oli oikea ratkaisu.

Rasmus Arikka

Päätoimittaja