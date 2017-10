RKP otti vaalivoiton Vaasassa – kaupunginvaltuutettujen keski-ikä pieneni

Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) on Vaasan kaupunginvaltuuston suurin puolue. RKP sai yhteensä 18 paikkaa, eli kolme paikkaa lisäystä. Vaasan ylivoimainen äänikuningas on myös RKP:n kansanedustaja ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joakim Strand.

Toiseksi suurin puolue Vaasassa on sosiaalidemokraatit (SDP) 13 edustajalla. Kokoomus on kolmanneksi suurin puolue kymmenellä paikalla. Perussuomalaiset sai valtuustoon kuusi edustajaa, ja vihreät lisäsi kannatustaan ja sai yhteensä neljä paikkaa, kuten myös vasemmistoliitto. Keskusta ja kristillisdemokraatit nappasivat molemmat kaksi paikkaa valtuustosta.

Vaasan valtuutettujen keski-ikä pieneni lähes kymmenellä vuodella: uusien valtuutettujen keski-ikä on 49 vuotta. Vaasan nuorin kaupunginvaltuutettu on 25-vuotias Tommi Mäki (kok.). Hänen mielestään on tärkeää, että nuoria kuunnellaan. Mäki haluaa olla esimerkki ja rohkaisija muille nuorille.

”Haluan olla helposti lähestyttävä valtuutettu, jolle uskalletaan tulla puhumaan”, Mäki sanoo.

Omien sanojensa mukaan Mäellä on valtava kokemus nuorisojärjestöistä ja opiskelijapolitiikasta, ja hän uskoo pystyvänsä vaikuttamaan nuorten aikuisten asioihin Vaasassa.

Mäki sai yhteensä 359 ääntä. Tulos on hyvä, sillä esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja Susanna Koski sai lähes sata ääntä vähemmän, yhteensä 269.

”Olo on aika häkeltynyt. Onhan se ihan uskomatonta. En olisi uskonut noin kovaan äänivyöryyn”, Mäki kertoo.