Kaisa Paavola on valittu Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan uudeksi pääsihteeriksi

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan (VYY) edustajisto valitsi tiistaina VYY:n pääsihteeriksi Kaisa Paavolan. Nykyinen pääsihteeri Jaana Asiala on irtisanoutunut, ja hän jättää tehtävän 23. maaliskuuta.

Paavola on Vaasan yliopiston kasvatti ja koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Opiskeluaikana Paavola oli aktiivisesti mukana ylioppilaskunnan toiminnassa. Hän on toiminut muun muassa tutorina, edustajiston varapuheenjohtajana ja VYY:n hallituksen kulttuuri- ja vapaa-aikavastaavana. Lisäksi hän on työskennellyt VYY:n edunvalvontasihteerinä. Paluuta ”taloon” hän odottaa innostuneesti.

”VYY on ollut niin monta vuotta elämässäni, niin haluan vielä antaa sille organisaatiolle enemmän”, Paavola sanoo.

Paavola uskoo, että tuttu ympäristö helpottaa uuden työn aloittamista. Toisaalta hän uskoo myös hyötyvänsä muualta kertyneestä työkokemuksesta ja pystyy tarkastelemaan tuttua organisaatiota uudesta näkökulmasta.

Pääsihteeri tuo Paavolan mielestä jatkuvuutta ylioppilaskunnan toimintaan. Opiskelija-aktiivit ja hallitukset vaihtuvat, mutta pääsihteeri on työsuhteessa pidempään. Tällä on iso merkitys esimerkiksi hallituksen käytännön työlle.

Paavolan mukaan suurin haaste VYY:ssa ja muissa ylioppilaskunnissa on opiskelijoiden toimeentulon kiristyminen. Paine valmistua nopeasti saattaa vaikuttaa esimerkiksi järjestöaktiivien määrään.

”Minua huolestuttaa, paljonko opiskelijoilla on aikaa käyttää luottamustoimiin. Yliopistossa on niin paljon muutakin kuin tentit. Ainejärjestöissä ja ylioppilaskuntatoiminnassa pääsee oppimaan paljon, esimerkiksi tiimityöskentelytaitoja ja projektinhallintaa”, Paavola pohtii.

Paavola aloittaa VYY:n pääsihteerinä maalis-huhtikuun vaihteessa.