Pääkirjoitus: Kun ääni ratkaisee

Nyt on paras aika olla toimittaja. Raportoitavaa ja seurattavaa riittää: Kevään kuntavaalit ovat suuri puheenaihe, kuten myös Ranskan presidentinvaalit, joita koko Eurooppa tarkkailee henkeä pidätellen. Lisäksi perussuomalaisten kesäkuisessa puoluekokouksessa valitaan puolueelle uusi puheenjohtaja, kun puoluetta 20 vuotta luotsannut Timo Soini ei hae jatkokautta.

Miten käy persuille uuden puheenjohtajan myötä? Taantuuko perussuomalaiset maahanmuuttovastaiseksi ja eurokriittiseksi populistipuolueeksi, jos europarlamentaarikko Jussi Halla-ahosta tulee puolueen keulakuva?

Kun Soini maaliskuun alussa ilmoitti, että ei aio hakea jatkokautta puoluejohdossa, media räjähti. Puhuttiin uutisjytkystä, ja toimittajat toistivat kuorossa Soinille tyypillistä retoriikkaa. Tämä kertoo ainoastaan siitä, miten taitava poliitikko Soini on. Harkitulla mediapelillä Soini sai huomion itseensä ja perussuomalaisiin kuntavaalien kynnyksellä.

Soini on karismaattinen esiintyjä, ja median edessä hän loistaa. Sen lisäksi hän on tehnyt varmaan vaikuttavimman poliittisen uran Suomessa. Soini nosti persut pienestä protestipuolueesta hallitukseen; puoluejohtajana ja ulkoministerinä häntä arvostetaan yli puoluerajojen.

Toisaalta Soini tietää, että nyt kannattaa siirtyä sivuun. Perussuomalaisten kannatus on hiipunut, ja hallitusvastuu painaa. Jos gallupit ovat väärässä, ja persut menestyvät hyvin kuntavaaleissa, se on puheenjohtaja Soinin ansiota. Jos puolue ottaa turpiinsa, se johtuu siitä, että Soini ei ole tulevaisuudessa sen johdossa. Tilanne on win-win, mutta voittajia on vain yksi – Timo Soini.

Lukion historian ja yhteiskuntaopin opettajani sanoi, että poliitikon ainoa tehtävä on tulla valituksi. Väite pitää paikkansa myös tämän kevään vaaleissa. Ei ole merkitystä, mitä mieltä on maahanmuutosta tai koulutuksesta, sillä äänimäärä ratkaisee.

Rasmus Arikka

Päätoimittaja