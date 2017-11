Vaasan yliopiston kielten opiskelijoilla on epäselvyyksiä liikkeenluovutuksesta – VYY vaatii Vaasan ja Jyväskylän yliopistoilta tehokkaampaa tiedottamista

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (VYY) vaatii, että Vaasan ja Jyväskylän yliopistot tehostavat tiedotustaan kielten koulutuksen liikkeenluovutukseen liittyen. VYY:n tuoreessa kannanotossa todetaan, että Jyväskylän yliopistoon siirtyvät opiskelijat eivät ole saaneet selkeitä vastauksia kysymyksiinsä järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa.

VYY:n kannanoton mukaan esimerkiksi työ- tai perhe-elämä saattavat vaikeuttaa tai jopa estää Jyväskylään siirtymisen. Monilla opiskelijoilla saattaa olla myös huoli tutkinnon sisällöstä, sillä Jyväskylän yliopiston opintokokonaisuudet eivät vastaa Vaasan yliopiston kielten opintokokonaisuuksia.

Vaasan yliopiston kielten opiskelijoiden on päätettävä helmikuussa, hakevatko he siirtohaussa Jyväskylän yliopistoon. Kielten opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa tutkintonsa loppuun Vaasassa.

Kielten liikkeenluovutuksessa Vaasan yliopiston kielten opetus- ja tutkimushenkilökunta siirtyy Jyväskylän yliopistoon. Vaasaan jäävät opiskelijat ovat huolissaan lähiopetuksen ja opintojen ohjauksen järjestämisestä. Opiskelijat pelkäävät, että kurssit täytyy suorittaa jatkossa täysin verkko-opintoina.

VYY vaatii, että kaikkien kielten opiskelijoiden oikeudet turvataan. Kannanotossa todetaan, että jokaisella opiskelijalla on oikeus laadukkaaseen opetukseen ja mahdollisuus kouluttautua valitsemalleen alalle riippumatta siitä, lähteekö Jyväskylään vai suorittaako tutkintonsa loppuun Vaasan yliopistossa.

”On sekä opiskelijoiden että yliopiston etu, että liikkeenluovutus sujuu saumattomasti ja kunnioittaen opiskelijan oikeusturvaa”, sanoo VYY:n hallituksen puheenjohtaja Juuso Aaltonen tiedotteessa.