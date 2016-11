Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan uusi hallitus on valittu

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan (VYY) edustajisto on tänään valinnut uuden hallituksen vuodelle 2017. Hallituksen puheenjohtajaksi on valittu kauppatieteiden ylioppilas Juuso Aaltonen, joka toimii kuluvan vuoden loppuun VYY:n hallituksen koulutus- ja työelämävastaavana.

”Vuosi 2017 tulee olemaan ylioppilaskunnalle merkittävä vuosi. Ylioppilaskunta hyväksyi juuri uudenmallisen toimintasuunnitelman, jota hallitus lähtee innolla toteuttamaan. Seuraamme myös tarkasti yliopiston liikkeenluovutuksen ja profiloitumisen etenemistä”, Aaltonen sanoo.

Tammikuussa järjestäytyvän uuden hallituksen jäseniksi on valittu myös kauppatieteiden ylioppilas Joni Keski-Valkama, tekniikan ylioppilas Lasse Lehtonen, humanististen tieteiden ylioppilaat Eliisa Eloranta ja Kim Kujala, humanististen tieteiden kandidaatti Elli Tervo ja hallintotieteiden ylioppilas Anette Vuorenmaa.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajaksi on valittu kauppatieteiden ylioppilas Matilda Vähäkangas, joka on toiminut kuluvan vuoden hallituksen puheenjohtajana. Edustajiston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi on valittu kauppatieteiden ylioppilas Juuso Marttinen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi tekniikan ylioppilas Tytti Niemi.

VAASAN ylioppilaskunnan edustajisto on päättänyt lakkauttaa Vaasan ylioppilaslehden paperisena julkaisuna ensi kevään jälkeen äänin 20–5. Kevään aikana tavoitteena on kuitenkin luoda uusi konsepti itsenäiselle opiskelijamedialle Vaasan alueella. Selvityksen ja uuden mallin luomisen jälkeen VYY:n hallitus voi tuoda lisäbudjettiesityksen uuden mediamallin toteuttamista varten.