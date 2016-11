Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä: Korkeakouluun pitäisi päästä suoraan ylioppilastodistuksella

Opetus- ja kulttuuriministeriö on sopinut yliopistojen kanssa, että yliopistot luopuvat pitkää valmentautumista vaativista opiskelijavalinnoista vuoteen 2018 mennessä.

Viime keväänä järjestettiin yli tuhat pääsy- tai soveltuvuuskoetta. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esittää, että korkeakoulut valitsisivat valtaosan opiskelijoista toisen asteen todistuksien perusteella, eli käytännössä ylioppilastodistuksella.

Työryhmän mukaan on kaikkien etu, että opiskelemaan voi päästä näyttämällä osaamisensa yhden kerran.

”Ylioppilastutkinnon hyödyntäminen antaa tähän erittäin hyvän lähtökohdan. Toissijaisina valintatapoina korkeakoulujen tulisi tarjota riittävästi muita osaamisen näyttömahdollisuuksia, esimerkiksi avoimiin kursseihin perustuen”, raportissa todetaan.

Työryhmä arvioi, että ylioppilastutkinnon kokeet ovat jo nykyisellään hyvä perusta korkeakoulujen valinnoille. Lisäksi uskotaan, että ylioppilastutkinnon arvostelun uudistus parantaa arvosanojen vertailukelpoisuutta entisestään. Ylioppilastutkinto tarjoaa korkeakouluille luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa tutkinnon suorittaneiden osaamisesta. Tutkinto on järjestetty alueellisesti kattavasti ja arvostelujärjestelmä on yhdenmukainen. Näistä syistä ylioppilastutkinto on tasa-arvon ja korkeakoulutuksen saavutettavuuden näkökulmasta parhaana lähtökohtana opiskelijavalinnoille.

”Opiskelijavalintojen uudistamisesta on Suomessa puhuttu toistakymmentä vuotta. Meillä on muihin maihin verrattuna raskas ja monimutkainen järjestelmä. Nykymalli kuormittaa kohtuuttomasti, lisää tarpeettomia välivuosia ja ohjaa nuoria käymään kalliita valmennuskursseja, joihin kaikilla ei ole varaa. Uudistamisen tarvetta on”, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo tiedotteessa.