Ulkomailla opiskelevien suomalaisten määrä kasvaa – naiset lähtevät miehiä helpommin ulkomaille

Ulkomaisissa korkeakouluissa on aiempaa enemmän suomalaisia tutkinto-opiskelijoita, selviää kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Cimon tilastoissa. Lukuvuonna 2015–2016 Kelan opintotuen turvin ulkomailla opiskeli 8 000 suomalaista, Cimo kertoo tiedotteessaan.

2000-luvulla tutkinnon suorittaminen ulkomailla on yleistynyt, ja suurin osa ulkomaille lähtijöistä on naisia.

”Ulkomaille lähtevien joukko on erittäin naisvaltainen: 64 prosenttia lähtijöistä on naisia, kun naisten osuus kotimaassa aloittaneista on hieman yli puolet”, Cimon vastaava asiantuntija Irma Garam kertoo tiedotteessa.

Garam mukaan ulkomaille lähdetään opiskelemaan hieman vanhempina kuin kotimaan korkeakouluihin. Lisäksi opinnot ulkomailla houkuttelevat enemmän muita kuin suomenkielisiä. Esimerkiksi ruotsinkieliset päätyvät ulkomaisiin opinahjoihin suomenkielisiä helpommin.

Ulkomaille lähtevien suomalaisten opiskelijoiden suosikkikohdemaa on jo pitkään ollut Iso-Britannia, ja maa säilyttää edelleen johtoasemansa suomalaisopiskelijoiden kokonaismäärässä. Viime lukuvuonna Ruotsi oli kuitenkin ensimmäistä kertaa suositumpi kohde opintojensa aloittaneiden keskuudessa kuin Iso-Britannia: Ruotsiin lähti 622 ja Britanniaan 601 opiskelijaa.