Viikonloppuna Vaasassa improvisoidaan

Tulevana viikonloppuna 14.–16. lokakuuta improvisaatioteatteri Intopiukeet järjestää Pohjanmaan ensimmäisen improvisaatiofestivaalin. ImproWasation-festivaaleilla on sekä improvisaatioesityksiä että -kursseja.

Intopiukeiden puheenjohtaja ja ImproWasation-festivaalin tuottaja Petteri Siponen sanoo, että kursseille osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta improvisaatioteatterista. Kiinnostus oppia uutta riittää.

”Kurssit soveltuvat sekä aloittelijoille että kokeneillekin improajille. Jos ei ole koskaan impronnut voi saada jopa enemmän irti, koska kokemus saattaa hieman lukottaa”, Siponen kertoo.

Festivaalien kouluttajat ovat alan ammattilaisia Suomesta, Yhdysvalloista ja Kanadasta. Viikonlopun aikana pääsee kokeilemaan ja näkemään perinteistä viihdeimproa, mutta myös esimerkiksi musiikki-improa.

Vaikka improvisaatioteatteri ei ole yhtä suosittua kuin esimerkiksi stand up -komiikka, Siposen mukaan improvisaatio taiteenlajina tunnetaan nykyään paremmin kuin aiemmin. Osa syy tähän on se, että viime vuosina improvisaatio on tavoittanut television kautta paljon katsojia.

Improvisaatioteatteri opettaa esiintymistä, itsensä haastamista ja heittäytymistä uusiin tilanteisiin. Muun muassa nämä syyt kiehtovat Siposta, ja hän kehottaa myös opiskelijoita kokeilemaan improvisaatiota.