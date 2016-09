Monialaisuuden myytti

Yliopistot ovat vaativassa paikassa. Taloudellisen kasvun puute on johtanut rajuihin budjettileikkauksiin, ja yliopistot yrittävät sopeutua tilanteeseen. Eikö koulutus olekaan investointi tulevaisuuteen?

Yliopistoilta vaaditaan profiloitumista, ja Vaasan yliopisto on vastannut tähän. Kesällä tullut tieto tutkintoon johtavan kielten opetuksen siirtämisestä Jyväskylän yliopistoon järkytti sekä opiskelijoita että yliopiston henkilökuntaa.

Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto totesi lukuvuoden avajaispuheessaan, että uusi strategia ja profiloituminen turvaavat yliopiston talouden tulevat neljä vuotta. Myönnytyksenä kielten opetuksen siirtämisestä opetus- ja kulttuuriministeriö on luvannut lisärahoitusta Vaasan yliopiston muille tieteenaloille. Se kuulostaa hienolta. Mutta millä hinnalla yliopiston talous turvattiin?

Lain mukaan yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä ja antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta. Kielten opetuksen katoaminen on iso menetys opiskelijoille ja koko Vaasan yliopistolle. Pahimmassa tapauksessa se vaarantaa yliopiston lakisääteisten tehtävien toteutumisen.

Keväällä julkaistun strategian mukaan Vaasan yliopisto on liiketoimintaorientoitunut, monialainen ja kansainvälinen toimija. Monialaisuus on kuitenkin liioittelua, koska todellisuudessa Vaasan yliopistosta on muodostumassa tekniikalla höystetty kauppakorkeakoulu. Valitettavasti. Toki OKM:n lupaama lisärahoitus koskee myös hallinto- ja viestintätieteitä, mutta niitä ei arvosteta yhtä paljon kuin kauppaa ja tekniikkaa. Se on väärin.

Vaasan yliopisto haluaa olla kansainvälinen toimija, mutta kielitieteellisen tutkimuksen ja opetuksen ei uskottu auttavan tämän tavoitteen saavuttamisessa. Ajan hengen mukaisesti humanistiset tieteet väistyvät ja antavat tilaa koville tieteenaloille.

Monialaisuus olisi voinut aidosti olla Vaasan yliopiston, kaupungin ja koko Pohjanmaan alueen valttikortti. Nyt se on pelkkä myytti.

Rasmus Arikka

Päätoimittaja