Kolumni: Kuumaa ilmaa vai Euroopan paras toivo?

Ranskassa käydään huhti- ja toukokuussa presidentinvaalit, joiden lopputulos ratkaisee koko Euroopan kehityksen suunnan. Paikasta Élysée-palatsissa kisaa muun muassa äärioikeistolaisen ja populistisen Kansallisen rintaman Marine Le Pen. Presidentillä on Ranskassa moneen muuhun maahan verrattuna poikkeuksellisen paljon valtaa, joten Le Penin valinta olisi kova isku eurooppalaiselle yhteistyölle.

Brexitin, pakolaiskriisin, talouden haasteiden ja Donald Trumpin jälkeen Euroopan kantokyky alkaa olemaan äärirajoilla.

Leimallista Ranskan vaalitaistolle ei kuitenkaan ole vain populismin ja Le Penin nousu, vaan myös vanhojen puolueiden ahdinko. Istuva sosialistipresidentti François Hollande on historiallisen epäsuosittu ja hänen sijaansa sosialistien ehdokkaana on puolueen vasenta laitaa edustava Benoît Hamon. Hamonilla tuskin on realistisia mahdollisuuksia toiselle kierrokselle, johon jatkavat ensimmäisen kierroksen kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta.

Vaalien suosikki, keskustaoikeiston François Fillon taas on kulkenut kohusta kohuun ja sukeltanut gallupeissa. Myös hän näyttää tämänhetkisissä mittauksissa jäävän toisen kierroksen ulkopuolelle, ja suunta on edelleen alaspäin. Voi siis hyvin olla, että maan valtapuolueet ovat presidenttitaistelusta ulkona, ja toisella kierroksella Le Peniä vastaan kisaa todellinen villi kortti, sitoutumaton ehdokas Emmanuel Macron.

Keskustapopulistisella ja liberaalilla ohjelmalla kampanjoiva Macron on kiilannut mielipidemittauksissa toiseksi Le Penin kantaan. Hän on 39-vuotias entinen sosialistien talousministeri, joka marssi ulos hallituksesta kesken kauden ja käynnisti oman poliittisen uransa kääntymällä sosialistipuoluetta vastaan. Karismaattinen esiintyjä kertoo olevansa “systeemiä vastaan”, eikä kampanjan taustalla ole selvää ideologiaa. Se on toisaalta vahvuus, kun toisella kierroksella tukea pitäisi kerätä sekä oikealta että vasemmalta, jos Le Penin nousun presidentiksi mielii estää. Samaan aikaan Macron on kuitenkin ehdokas, jota saa tosissaan jännittää.

Läpi Macronin kampanjan hänen kannatustaan on vähätelty kuplaksi, joka puhkeaa ennemmin tai myöhemmin. Politiikasta-verkkolehdessä Macronin suosiota analysoineen tutkija Laura Parkkisen mukaan edes toisen kierroksen paikka ei ole varma, sillä Ranskan vaalit ja niiden gallupit ovat perinteisesti olleet ailahtelevia.

Toisaalta Fillonin ahdinko näyttää tällä hetkellä niin syvältä ja Hamonin ohjelma niin äärivasemmistolaiselta, että Macron näyttää olevan Euroopan paras toivo Le Penin vastaisessa taistelussa. EU-myönteinen ja avointa kauppapolitiikkaa kannattava Macron voi myös aidosti olla poliitikko, jota Ranska ja Eurooppa nyt kaipaavat.

Toisaalta taitavaan mediapeliin ja vain löyhästi poliittiseen ideologiaan perustuva kampanja voi romahtaa lähes minä hetkenä hyvänsä. Jos Macron todella selviää toiselle kierrokselle Marine Le Peniä vastaan, voisivat tuon romahduksen seuraukset olla tuhoisia Ranskalle ja koko Euroopalle.

Presidentti Le Pen on skenaario, jota Eurooppa tuskin juuri nyt kestäisi. Macronin menestyksen myötä skenaarion pysäyttäminen perustuu nyt sellaiseen villiin korttiin, että vähemmästäkin saa kauhistua.

Juho Mäki-Lohiluoma

Kirjoittaja on toimittaja ja oikeustieteen opiskelija.