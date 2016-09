Pääkirjoitus: Meidän lehti

Kas, vappuhan se siinä nurkan takana väijyy. Taas on takana tapahtumarikas lukuvuosi ja kampuksella asetellaan jalkoihin kesätyösaappaita tai kesäopintosandaaleja. Koulutuskenttää riepovien mullistustenkin keskellä tehdään töitä ja mennään eteenpäin katse tulevassa.

Muutoksia kokee myös käsilläsi oleva lehti kun sen ilmestymiskerrat vähenevät viiteen lukuvuodessa. Toivon, että Vaasan ylioppilaslehti saa jatkossakin olla opiskelijan palveluksessa ja sen hyödyt ja mahdollisuudet nähtäisiin pelkkien kulujen tai viivan alle jäävien sijaan. Vylkkärillä on potentiaalia vaikka mihin, kun se tarjoamat puitteet huomataan, niitä kehitetään ja ne käytetään hyödyksi.

Kuten samanväriset haalaritkin, soisi yhden, yhteisesti ideoidun ja toimitetun, kaikkien yliopisto-opiskelijoiden lehden luovan yhteisöllisyyttä ja tahosta riippuen joko kiiteltyä tai peräänkuulutettua me-henkeä kampukselle.

Projektityöhön ja kehittämiseen tarvitaan ryhmän voimaa, energiaa ja innostusta. Lehdessä on oiva poikkitieteellisen yhteistyön paikka. Ideointi, tutkiminen, kontaktointi, haastattelu, kirjoittaminen, referointi, markkinointi, asiakaskunnan kuuleminen ja yhteistyökuvioiden kehittäminen. Nämä ovat osa lehden valmistumisen palasia, joiden taitamisesta on hyötyä työelämässä ja elämässä pääaineesta riippumatta.

Suuri kiitos koko avustajaporukalle näistä neljästätoista lehdestä. Taitoa ja osaamista on tässä joukossa paljon. Jokainen halukas on päässyt mukaan lehden suunnitteluun ja tekoon, yhdessä on monesti syntynyt sooloprojekteja parempaa, eikä kenenkään töitä ole tarvinnut hävetä. Aivan varmasti tästä porukasta irtoaa journalismin ja viestinnän taivaalle tähdenlentoja kiinteämpiä kappaleita.

Tervetuloa uudet opiskelijat, tässä on sinun lehtesi!

Mahdottoman hienoa jatkoa,

.a.

Anne Tastula

Päätoimittaja