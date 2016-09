Tasa-arvoista päivää

Eihän tässä ole mitään järkeä. Huomasiko opetusministeri Grahn-Laasonen huudellessaan Hesarin mielipide-palstalla suomalaisen kansainvälisen tason huippututkimuksen perään, että hän itse on hyvin vahvasti ollut vaikuttamassa koulutusleikkauksiin? Yliopistoilta on tarkoitus leikata 500 miljoonaa euroa. Euroja, joilla tehdään tutkimusta. Myös sitä kansainvälistä ja huippua. Kakkua ei voi syödä ja säästää.

”Keskeistä tuloksekkaalle tutkimukselle on työn pitkäjänteisyys ja vakaa rahoitus. Huipputason tutkimusryhmät syntyvät vuosien, jopa vuosikymmenten työllä”, Grahn-Laasonen kirjoittaa. Eikö juuri valtion rahoitus olisi avainasemassa tuomassa pitkäjänteisyyttä ja vakautta, tätä kai on mahdotonta yksityisen puolen rahoittajilta vaatia? Tutkijoiden aivovuoto ulkomaille tai pois akateemisen uran epävarmuudesta on suoraan pois opetuksen tasosta.

Koulutus, sivistys, oppiminen ja osaaminen ovat opetusministerin mukaan maamme tulevaisuuden nojapuita. Tällä hetkellä tiedettä, yliopistoja, opetusta ja korkeakoulu-opiskelijoita kuitenkin kuritetaan leikkauksin niin kovasti, että kunhan eivät vain nämä tulevaisuuden rakennuspuut lahoaisi ennen aikojaan.

Tasa-arvoinen koulutusmahdollisuus on yksi hyvinvointivaltiomme perusperiaatteista. Periaatteessahan mahdollisuudet ovat tasapuoliset jatkossakin, sama opintoraha ja mahdollisuus lainanottoon. Käytännössä erilaisista lähtökohdista ponnistavat opiskelijat asettuvat entistä enemmän eriarvoiseen asemaan. Lainaa joutuvat ottavaan ne, joilla ei ole muuten mahdollisuutta rahoittaa opintojaan. Nopeammin valmistumisen painetta ei edesauta usein välttämätön opintojen aikainen työnteko. Eikä ”omaan koulutukseensa investointi” kuulosta enää mediaseksikkäältä likaisenharmaassa taloustilanteessa velkaisena valmistuessa.

Tämän lehden sivun 10 alumnitarina on hyvä esimerkki siitä, että aina kaikki ei mene opinnoissa oppikirjan mukaan ja silti lopputulemana voi olla monipuolinen koulutus ja ura, jossa sivistystä on kerätty korkeakoulun ja omatoimisen elämässä oppimisen kombinaatiolla. Kiristyneessä korkeakoulutusmallissa tällaiset polut eivät ole enää yhtä mahdollisia.

19. maaliskuuta vietetään tasa-arvon päivää.

Hyvää päivää, tasapuolisesti,

Anne Tastula

Päätoimittaja