Kasvisruoassa maistuu eettisyys

Etiikan kysymykset kuuluvat olennaisesti ruokavaliokeskusteluun, mutta kaikilla ei ole mahdollisuutta osallistua siihen. Onko kasvisruoan valinta korkeasti koulutettujen etuoikeus?

Kasvisruoan suosio on kasvanut viime vuosina lähes räjähdysmäisesti. Sosiaalisessa mediassa erilaiset kasvisruokailijoiden tempaukset ja ryhmät keräävät kymmeniä tuhansia osallistujia. Erityisen näkyvästi ruokavaliokeskusteluun tekevät paluuta eettiset argumentit.

Tuorein peruste kasvisruokavalion valitsemiseen on yleinen huoli ympäristön tilasta ja ilmastonmuutoksesta, sanoo Vaasan yliopiston soveltavan filosofian professori Tommi Lehtonen.

“Fokus on viime vuosina virittynyt yleisempään luonnontilaa ja ilmastonmuutosta koskevaan keskusteluun. Monille nyt vegaani- tai kasvisruokaa ruokavalioonsa lisänneille se on keskeinen peruste”, Lehtonen kertoo.

Tietoisuus esimerkiksi tuotteiden hiilijalanjäljestä on lisääntynyt. Tutkija Juha-Matti Katajajuuri Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta kirjoittaa ilmasto.org-sivustolla, että kuluttajat etsivät nykyään yhä enemmän tietoa elintarvikkeiden tuotantoketjuista ja vaikutuksista ympäristöön.

Maailman luonnonsäätiö WWF:n Suomen rahaston vuonna 2012 teettämän selvityksen mukaan ruoan ilmastovaikutukset ovat 18 prosenttia kokonaishiilijalanjäljestä. Selvityksessä todetaan, että erityisen korkeita ovat maitotuotteiden ja naudanlihan aiheuttamat päästöt.

Professori Lehtonen kertoo, että historiallisesti kasvisruokavalion valintaa on perusteltu biologisilla ja uskonnollisilla syillä.

“Me pärjätään biologisesti kasvisruokavaliollakin”, Lehtonen sanoo.

Toisena tekijänä hän pitää uskontoihin liittyviä perinteitä: “Lihansyönnistä pidättäytymistä on pidetty hyveenä. Se on liittynyt erilaisiin puhtauskäsityksiinkin.” Esimerkkinä Lehtonen kertoo Intian perinteistä, joissa kasvisruoka liittyy hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa korostettuun elämän kunnioittamiseen.

Uskontojen maailma -sivustolla Kulttuurien museon amanuenssi Pilvi Vainonen kirjoittaa kasvissyönnin liittyvän hindulaisuuteen, koska väkivallattomuus on yksi sen ihanteista. Tapa levisi hänen mukaansa alempien kastiryhmien tavoitellessa ylempien ryhmien puhdasoppisuutta.

MODERNIN kasvisruokabuumin alun professori Lehtonen sijoittaisi vuoteen 1975, jolloin australialainen filosofi, professori Peter Singer julkaisi teoksensa Oikeutta eläimille. Teoksen ilmestymisen jälkeen filosofinen argumentointi ruokavalioiden etiikasta siirtyi tiedepiireistä myös yleiseen keskusteluun.

“Eläinoikeusliike henkilöityy Peter Singeriin”, Lehtonen arvioi. Oikeutta eläimille -teoksen perusajatuksena on niin sanotusti egalitarinen eli tasa-arvoinen näkemys eläinlajeista.

“Kaikkien eläinten kärsimys täytyy ymmärtää lähtökohtaisesti samanarvoiseksi”, Lehtonen selventää.

Esimerkiksi suomalaisen Oikeutta eläimille -yhdistyksen ajattelussa korostuu tasa-arvo eri eläinlajien välillä. Spesismi eli lajisorto on yhdistyksen kotisivujen mukaan rinnastettavissa rasismiin, sillä molemmat asettavat tietyn osan ihmisistä arvoltaan toisten yläpuolelle.

KUINKA pitkälle tuo tasa-arvo sitten tulisi ymmärtää? Lehtonen avaa Singerin teoriaa kohtaan esitettyä vastaesimerkkiä, jossa kuvitellaan tulipalo taloon, jonka sisällä on kissa, koira ja ihminen. Kenet pitäisi pelastaa? Täysin lajitasa-arvoinen käsitys vaatisi, että ihmistä ei pelasteta ensin, koska hän olisi arvokkaampi kuin kissa tai koira. Lehtosen mukaan Singerin argumentit eivät mene näin pitkälle:

“Ihmiset pelastavat ensisijaisesti ihmisiä”, hän selittää.

Eläinten oikeuksista filosofisessa Paatos-lehdessä kirjoittava Riina Simonen luonnehtii Singeriä utilitaristiksi.

Utilitarismi on filosofian suuntaus, jonka mukaan teko on moraalisesti hyvä, jos se tuottaa mahdollisimman paljon hyötyä. Toisin sanoen Singerin eläinfilosofia arvioi tekoja käytännön seurausten perusteella.

Simosen mukaan Singerin filosofiassa keskeistä on ensisijaisten ja toissijaisten intressien huomiointi.

“Esimerkiksi jonkun ihmisen intressi syödä lihaa on toissijainen suhteessa eläimen intressiin olla tulematta tapetuksi”, Simonen kirjoittaa. “Eläimellä on siis suurempi oikeus jatkaa elämäänsä kuin ihmisellä on oikeus syödä lihaa.”

Mutta voiko etiikka vaikuttaa ihmisten arkielämään?

“Joillain saattaa olla etiikasta sellainen kuva, että se on aika teoreettista”, professori Lehtonen sanoo. Singerin Oikeutta eläimille on kuitenkin selkeä poikkeus: teoksen eettinen argumentaatio on saanut monet muuttamaan ruokavaliotaan. Myös Lehtonen itse kertoo, että Singerin teos vaikutti hänen omaan päätökseensä siirtyä noudattamaan kasvisruokavaliota.

“Se on hyvä esimerkki siitä, että eettinen argumentaatio voi vaikuttaa ihmisten käytännön elämään”, Lehtonen analysoi. Juuri sen takia Singerin teosta on kutsuttu jopa yhdeksi viime vuosisadan vaikutusvaltaisimmista filosofisista teoksista.

Eettisen keskustelun voima on Lehtosen mukaan nimenomaan argumentaatiossa.

“Filosofiassa ja etiikassa ei varsinaisesti kerätä empiiristä aineistoa. Etiikka kaatuu tai pysyy pystyssä argumenttien voimasta”, hän kertoo. Vaikka Peter Singer käyttääkin teoksessaan myös empiirisiä esimerkkejä eläinten kärsimyksestä, Lehtosen mukaan teoksen vaikuttavuus perustuu juuri hyvin muodostettuihin argumentteihin.

“Näyttäisi siltä, että ruokavaliokeskustelussa Singerin eläinten oikeuksia koskevat argumentit ovat niin vahvoja, että ne ovat saaneet monet käytännössä muuttamaan elintapojaan.”

EETTISEN keskustelun rinnalle on noussut myös näkemys siitä, että ruokavalion valinta on etuoikeus, joka koskettaa vain varakasta länsimaalaista. Köyhissä maissa kasvisruokavaliolle ryhdytään olosuhteiden pakosta, ja se voi johtaa jopa aliravitsemukseen.

Onko siis etuoikeutettua valita ruokavalionsa eettisin perustein?

Iso-Britanniassa vuodesta 1944 toiminut The Vegan Society kirjoittaa kotisivuillaan, että vegaaniliike on sosiologisten tutkimusten mukaan länsimainen ja valkoinen ilmiö, joka yhdistetään erityisesti hyvätuloisiin ihmisiin. On mielenkiintoista pohtia, mikä on hyväosaisuuden ja eettisen ruokavaliokeskustelun yhteys.

“Totta kai se on vaatinut, että on mahdollisuus ruokavaliota koskeviin vaihtoehtoihin, ja että on tietoa eri valinnoista ja niiden seurauksista”, professori Lehtonen arvioi.

Korkean koulutuksen myötä myös tieto ruokavalioista kasvaa. Vuoden 2012 Nuorisobarometrissä todetaan, että hyvällä koulumenestyksellä on suoraviivainen yhteys kasvisten määrään ruokavaliossa. Erot ovat nähtävissä jo peruskoulussa, ja tutkimuksen mukaan mitä korkeammin koulutettuja tarkastellaan, sitä suurempi osuus heistä on kasvissyöjiä.

Viime vuosien aikana kasvisruoan kysyntä opiskelijaravintoloissa on kasvanut valtakunnallisesti. Jo kolme vuotta sitten Savon Sanomat uutisoi, että jopa kolmannes korkeakouluopiskelijoista valitsee kasvisvaihtoehdon. Vain muutama vuosi sitten erot korkeakoulujen välillä olivat kuitenkin suuria. Viimeisen vuoden aikana kasvisruoan kysyntä on kasvanut noin kolmanneksen tasolle myös pienissä korkeakouluissa.

Ainakin Suomessa kasvisruokailu on siis kytköksissä koulutustasoon ja sitä kautta hyväosaisuuteen. Professori Lehtosen mukaan eettinen keskustelu ei silti ole pelkästään etuoikeus.

“Sitä ei kannata turhentaa sanomalla, että te olette vain niin hyväosaisia”, Lehtonen jatkaa. “On meidän moraalinen velvollisuus ihmisinä kysyä, mikä on oikea elämäntapa.”

Vaikka hän myöntääkin, että mahdollisuus valita ruokavalionsa on aineellisesta hyvinvoinnista johtuva mahdollisuus, se ei hänen mielestään vähennä eettisen keskustelun merkitystä.

“Voisi ajatella, että yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista tällä hetkellä liittyy ilmastonmuutokseen. Ruokavaliota koskeva keskustelu kytkeytyy siihen, joten sen merkitystä ei pidä vähätellä.”

EETTISET valinnat ovat Lehtosen mukaan tieteellisten teorioiden lisäksi myös yksilön toimintaa.

“Kyllä on tärkeää, että yksilökin osallistuu ja kantaa eettistä vastuutaan, olkoonkin että yhden ihmisen merkitys on usein aika pieni.” Esimerkiksi WWF Suomi suosittelee selvityksessään nimenomaan tekoja, joilla yksilöt voivat pienentää hiilijalanjälkeään. Järjestö ehdottaa esimerkiksi ruokajätteen vähentämistä ja naudanlihan kulutuksen puolittamista esimerkiksi kasvisruokaa lisäämällä.

Tutkimusten mukaan ihmiset valitsevat ruokavalionsa eettisin perustein. Oulun yliopistossa vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan ilmastonmuutoksesta huolissaan olevat valitsevat lautaselleen ympäristöystävällistä ruokaa. Pelkkä tieto ilmastonmuutoksen syistä ei riittänyt vaikuttamaan valintoihin, vaan olennaista oli esimerkiksi huoli ilmaston tilasta.

Professori Lehtosen mielestä tieteellinen eettinen keskustelu ja sen pohjalta tehdyt valinnat esimerkiksi ruokavalion suhteen ovat tärkeitä.

“Meidän pitäisi tukea vaikeammissa olosuhteissa elävien ihmisten elämää ja heidän mahdollisuuksiaan elää ruokavaliolla, joka on eettisesti perusteltu”, Lehtonen sanoo.

RUOKAVALION valintaan vaikuttavat eettisten syiden lisäksi myös taloudelliset seikat ja ruoan saatavuus. Ekologisen taloustieteen dosentti Markus Vinnari kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa toukokuussa, että ruokavalion valintaa ohjaa muun muassa se, millaista ruoantuotantoa tuetaan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Food Research & Action Center toteaa, että alhaisen tulotason asuinalueilla hyvälaatuisten kasvisten ja hedelmien saatavuus on huonoa. Alhainen tulotaso kytkeytyy Yhdysvalloissa esimerkiksi yksipuoliseen ruokavalioon ja liikalihavuuteen, kun terveellisen ruoan saatavuutta vähävaraisilla alueilla ei tueta.

Hyväosaisuus mahdollistaa eettisen keskustelun käymisen, kun selviytymisestä ei tarvitse huolehtia. Siitä voi kuitenkin olla hyötyä, mikäli keskustelu johtaa muutoksiin myös etuoikeutetun yhteisön ulkopuolella. Pelkkä etuoikeudeksi arvostelu voi jopa johtaa tilanteeseen, jossa nykytilaa ei yritetä muuttaa.

“Jos siihen kekoon, joka haluaa puolustaa ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuutta, voi edes ruokavalion valinnalla kantaa jonkun pienen kortensa, olisi ihan kauheaa, jos sille vain naureskellaan, että mitä se auttaa, jos sä syöt porkkanaa tai kaalia”, Lehtonen toteaa.

teksti: Aino Hyyryläinen