Masentunut mies

Masennuksesta puhuminen on vaikeaa, vaikka se koskettaa välillisesti lähes kaikkia suomalaisia, Henri Karttunen väittää.

”Minkä helvetin takia on huono olla?” Henri Karttunen kysyy.

Karttunen on pohtinut tätä kysymystä jo kolme vuotta. Hän on masentunut. Se ei tarkoita sitä fiilistä, jos tentistä tulee hylätty tai maanantaiaamuna ei huvita lähteä luennolle, vaan masennus, eli depressio, on psykiatrinen sairaus.

Masennuksesta kärsivien määrää on vaikea arvioida, koska määritelmät eivät ole yksiselitteisiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvioiden mukaan jopa viidesosa suomalaisista sairastuu masennukseen elämänsä aikana ja yli puolella heistä se uusii. Lääketieteellisessä Plos Medicine -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan masennus on myös toiseksi yleisin työkyvyttömyyttä aiheuttava sairaus maailmassa.

Karttunen käyttäytyy kuin kuka tahansa 25-vuotias mies, ja ulkoisen olemuksen perusteella hänestä on mahdotonta havaita mitään poikkeavaa. Mutta erikoista on se, että hän puhuu masennuksestaan avoimesti ja haluaa rohkaista myös muita puhumaan ja hakemaan apua.

”Mielenterveyshäiriöistä on vaikea puhua, koska aiheeseen liittyy niin paljon häpeää. Jos joku katkaisee jalkansa tai saa syövän, sitä ei hävetä. Avoimella kulttuurilla päästäisiin siihen, että näistä voitaisiin puhua, koska mielenterveysjutut ovat niin yleisiä.”

Karttusen mielestä jokaisen ystävä- ja tuttavapiirissä on masentuneita. Tästä syystä on tärkeää, että sairautta ymmärretään.

Karttunen on kirjoittanut sairaudestaan myös Facebookiin, ja päivitykset ovat vapaasti kaikkien nähtävillä: Minut tunnetaan helposti innostuvana, sopivan spontaanina ja energisenä persoonana. Viimeisen kolmen vuoden aikana olen kolmesti myös löytänyt itseni tilanteesta, missä olen kääntynyt itseni vastakohdaksi. Tätä ilmiötä kutsutaan masennukseksi.

Syyskuussa päivityksen julkaisun jälkeen Karttunen sai ystäviltään ja tutuiltaan kymmeniä viestejä, joissa kehuttiin rohkeudesta, ja monet myös kertoivat omista masennusoireistaan. Karttunen pystyi samastumaan näiden ihmisten kokemuksiin ja toisin päin.

Facebook-kirjoituksen rohkaisemina mielenterveysongelmistaan avautuivat lähinnä naiset, mikä ei yllättynyt Karttusta – hänestä se on kulttuurinen ilmiö.

”Varsinkin jätkien puolella masennusta pyritään vähättelemään. Miehillä on niin helvetin suuri kynnys hakea apua, koska miesten on oltava vahvoja eikä saa näyttää heikkouden merkkejä.” Karttunen sanoo.

Onko näin?

”Hyvät asiat jaetaan kavereiden kesken, mutta jätkät eivät osaa keskustella vaikeista asioista”, Karttunen toteaa.

Tilastojen valossa naiset sairastuvat masennukseen helpommin kuin miehet. Karttunen ei usko tätä, vaan hänen mielestään naiset puhuvat ongelmistaan helpommin ja hakevat myös apua todennäköisemmin kuin miehet.

HENRI Karttunen asui lukion jälkeisenä kesänä kotonaan Espoossa, ja hän oli juuri saanut opiskelupaikan Vaasan yliopiston kauppatieteellisestä tiedekunnasta. Samana kesänä Karttusen isä kuoli yllättäen, mutta se ei tehnyt hänestä toimintakyvytöntä.

”Totta kai olin surullinen pari päivää, mutta oli pakko mennä eteenpäin”, hän kertoo.

19-vuotias kylteri muutti Vaasaan, jota hän kutsuu ironisesti ”Espoon siirtokunnaksi ”. Vaikka Espoosta tulee perinteisesti paljon opiskelijoita Vaasan yliopistoon, Karttunen ei opintojen alkaessa tuntenut ketään.

Yksinäinen hän ei kuitenkaan ollut.

Karttunen kuvailee itseään sosiaaliseksi, ja myös muut pitävät häntä ulospäinsuuntautuneena ja helposti lähestyttävänä. Yliopistosta hän sai nopeasti ystäviä; myös opinnot ja opiskelijajärjestötoiminta kiinnostivat. Hän toimi muun muassa tutorina ja ainejärjestönsä hallituksessa sekä kirjoitti blogia yliopiston verkkosivuille – hän oli aktiivisesti kaikkialla.

Keväällä 2013 Karttunen lähti vaihto-opiskelijaksi Ranskaan, Marseillen kaupunkiin, jossa hän ensimmäistä kertaa havahtui masennusoireisiinsa. Hän ei osaa selittää, mitä tapahtui, mutta jokin outo tunne valtasi hänet.

”Jos normaalisti haluat tehdä juttuja, ja sit yhtäkkiä heräät eikä huvita enää tehdä mitään”, Karttunen kuvailee.

Se oli pysäyttävää. Kukaan ei voinut kuvitella ekstrovertin miehen sairastuvan masennukseen. Toisaalta siihen ei voi itse vaikuttaa, kuten Karttunen Facebookiin kirjoittaa.

Minä eikä kukaan muu valinnut masennusta. Se on tahdosta riippumaton tila. En voi pakottaa sitä pois, mutta hyväksymällä tilanteen, etsimällä ja pyytämällä apua, annan itselleni mahdollisuuksia oppia elämään sen kanssa paremmin.

MIELENTERVEYSHÄIRIÖISTÄ täytyy puhua. Näin Karttunen sanoo monta kertaa haastattelun aikana, vaikka myöntää, että puhuminen ei pelkästään riitä. Hänen mielestään ammattiapua kannattaa hakea niin aikaisin kuin mahdollista.

”Kyllä apua saa suhteellisen helposti, jos sitä hakee. Pääongelma on se, että ihmiset eivät uskalla hakea apua, ja siitä tehdään itse ongelma. On myönnettävä itselleen, että tarvitsee apua.”

Kuten jo todettu, avun hakeminen ei ole helppoa, koska mielenterveyshäiriöihin liittyy voimakas stigma. Tästä syystä masennusdiagnoosia ei aina edes uskota.

”Mulle jotkut ovat kertoneet, että eivät aluksi uskoneet lääkärin antamaa masennusdiagnoosia, vaan halusivat oireilulleen jonkun muun selityksen”, Karttunen selostaa.

Masennus esiintyy monella tavalla, mikä vaikeuttaa sen tunnistamista. Mielialan laskun lisäksi sairauteen voi kuulua muun muassa jatkuvaa väsymystä. Lääketieteellisen Duodecim -lehden mukaan masentuneilla voi olla toivottomia ja kielteisiä näkemyksiä tulevaisuudesta sekä itseensä liittyviä arvottomuuden ja syyllisyyden tunteita. Masennukseen voi myös liittyä ruokahalun, seksuaalisuuden, vuorokausirytmin ja motoriikan häiriintymistä.

Eräs masennusta sairastanut opiskelija, joka haluaa pysyä nimettömänä, kuvaa olotilaansa näin: ”Normaalisti elämässä tuntuu välillä hyvältä ja välillä paskalta, mutta masentuneena mikään ei tunnu miltään. Ei jaksa innostua mistään, syödä tai käydä suihkussa, koska sillä ei ole mitään merkitystä.”

Suomalaisen lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito -suosituksessa masennusta voidaan hoitaa masennuslääkkeillä ja terapialla. Yleensä parhaimmat tulokset saadaan, kun näitä hoitomuotoja käytetään yhtä aikaa. Lääkehoito ei välttämättä toimi kaikilla, ja se saattaa aiheuttaa ikäviä sivuvaikutuksia. Karttunen kertoo käyvänsä terapiassa, mutta lääkkeet hän lopetti omasta tahdostaan juuri sivuvaikutusten takia.

”Terapia on mulle hyvä juttu, mutta toisaalta kaikki jutut eivät toimi kaikille”, hän pohtii.

Ammattilaisten lisäksi Karttunen puhuu tunteistaan läheisilleen. Vaikka ystävät ja läheiset kuuntelevat, välillä he saattavat yksinkertaistaa asioita. Masennus on sairaus, joka ei parane tahdonvoimalla. Tätä kaikki eivät ymmärrä. Karttusen mukaan omalla asenteella on kuitenkin merkitystä.

”Prosessi alkaa siitä, että sairastuminen pitää myöntää”, hän korostaa.

PALATTUAAN Ranskasta koti-Suomeen Karttusen masennusoireet helpottivat. Kotiinpaluun jälkeen tapahtui jotain muutakin yllättävää: Karttunen rakastui, ja siitä alkoi parisuhde, joka sai hänet jäämään syksyllä Espooseen, eikä hän palannut Vaasaan opintojensa pariin. Puolen vuoden seurustelun jälkeen Karttunen muutti tyttöystävänsä perässä Australiaan, vaikka suhde oli päättynyt juuri ennen lähtöä.

Australiassa kaikki sujui aluksi hyvin, mutta yllättäen tyhjyyden tunne valtasi Karttusen. Hän päätti tulla takaisin Suomeen, sillä aikaisemmin kotiin palaaminen oli päättänyt masennusjakson. Olo helpottui väliaikaisesti.

Vaikka Karttunen kamppailee koko ajan masennuksensa kanssa, se ei ole tehnyt hänestä täysin toimintakyvytöntä. Viime vuodet hän on toiminut muun muassa yrittäjänä sekä työskennellyt markkinointi- ja myyntitehtävissä. Työn takia hän on myös matkustanut paljon.

Viimeisimmät työtehtävät olivat mieluisia, mutta lopulta Karttunen väsähti, ja työuupumus laukaisi uuden masennusjakson.

”Onhan se typerää sanoa, että uupui työssä, jossa pääsi usein yöpymään viiden tähden hotelleissa ja pelaamaan golfia, mutta niin siinä kävi”, Karttunen paljastaa.

Karttusen masennus on jaksottaista: välillä menee hyvin ja välillä huonommin. Energiaa ei vain riitä kaikkeen, kuten rahoituksen maisteriopintoihin.

MISTÄ masennus johtuu?

Duodecimin artikkelin mukaan masennukselle altistavat muun muassa perinnöllinen taipumus, tietyt persoonallisuuden piirteet ja masennuksen laukaisevat kielteiset elämäntapahtumat. Yksiselitteistä syytä ei ole.

Yhteiskunnan näkökulmasta masennus on haitallinen tilanne, koska se maksaa sairaspoissaoloina jopa 2,5 miljoonaa työpäivää vuodessa sekä lisää ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä. Henri Karttunen pitää erityisesti nuorten aikuisten tilannetta hälyttävänä.

”Jos on sairastanut masennusta aikaisemmin, riski sen uusiutumiseen kasvaa. Pahimmat vaihtoehdot ovat traagisia: joku tappaa itsensä tai tekee jotain muuta hirveää.”

Karttunen on oikeassa.

Masentuneiden riski tehdä itsemurha on monikertainen terveisiin verrattuna. Arvioiden mukaan jopa kaksi kolmasosaa, eli noin 600 vuosittain Suomessa tapahtuvaa itsemurhaa liittyy masennustiloihin.

KESKUSTELU mielenterveysongelmiin liittyvästä häpeästä ja ”hullun-leimasta” on muuttunut parempaan suuntaa. Karttusen mielestä masennus oli aiemmin vielä suurempi tabu. Jopa Suomen itsemurhatilastot näyttävät paremmilta: 90-luvun alun synkimmät luvut ovat laskeneet tasaisesti.

Karttunen istuu pöydän ääressä vakavana ja pohtii. Hän ei halua luovuttaa, mutta tarvitsee aikaa parantua. Nyt hän ei ole ottanut tarjottuja töitä vastaan, koska hän ei ole varma, pystyykö tekemään niitä, vaikka haluja on.

Golf-harrastus on auttanut Karttusta selviämään: se on ollut hyvää terapiaa.

”Masennus ei ole onneksi vaikuttanut pelaamiseen. Aina kun pelaa, ajatukset ovat vain siinä.”

Opintojen jatkaminen houkuttaa, mutta vielä ei ole sen aika. Karttunen haluaa ekonomin paperit, mutta maisterikurssit ja gradun tekeminen eivät innosta. Hän on myös miettinyt pääaineen vaihtoa, sillä markkinointi, viestintä ja sosiaalinen media kiehtovat tällä hetkellä enemmän kuin rahoitus.

Karttunen neuvoo vielä kerran kaikkia masennusoireista kärsiviä puhumaan ja hakemaan apua mahdollisimman nopeasti. Hän lupaa itse olla esimerkkinä.

”Koitan taistella. Haen duunia ja yritän olla lamaantumatta kokonaan. Mitä syvemmälle masennus etenee, sitä kauemmin toipuminen kestää.”

Teksti ja kuvat: Rasmus Arikka