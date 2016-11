Kenelle kuuluu koulupaikka?

Keväällä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus julkaisi raportin, jossa ehdotettiin korkeakoulujen pääsykokeista luopumista. Keskustelun hiljennyttyä on hyvä kerrata, mitä pääsykoeväännöstä opittiin. Se on tärkeää, sillä valintamenettelyt muuttuvat todennäköisesti vielä tämän hallituskauden aikana.

teksti Juho Mäki-Lohiluoma

VATT:n selvityksen kirjoittajien Tuomas Pekkarisen ja Matti Sarvimäen mukaan nykyinen pääsykoemalli on lähes kaikin osin ongelmallinen. Selvityksessä pääsykoejärjestelmää kritisoidaan erityisesti siitä, että se hukkaa resursseja pakottamalla hakijat käyttämään aikaansa pääsykokeisiin pänttäämiseen.

Tutkijoiden mukaan ajan voisi käyttää paremmin esimerkiksi siten, että nuoret opiskelisivat ohjatusti, kävisivät ansiotyössä tai nauttisivat vapaa-ajasta.

“Pääsykokeet myös rajoittavat hakijoiden mahdollisuuksia hakea tosissaan usealle eri linjalle samana vuonna. Siksi moni jää joka vuosi vaille opiskelupaikkaa ja jotkut viettävät vuosikausia pääsykoerumbassa”, Pekkarinen ja Sarvimäki kirjoittavat.

Useat välivuodet johtavat siihen, että korkeakoulussa opintonsa aloittavat ovat Suomessa vanhempia kuin muualla Euroopassa. OECD-maiden keskiarvoon verrattuna eroa on jopa kaksi vuotta.

Esimerkiksi vuoden 2011 keväällä ylioppilaaksi valmistuneista vain 39 prosenttia sai opiskelupaikan saman vuoden syksyksi. Vielä kolmen pääsykoekierroksen jälkeen vuonna 2014 ilman opiskelupaikkaa oli noin 27 prosenttia opiskelijoista. Myös se on kansainvälisessä vertailussa korkea luku.

Tutkimusten mukaan kasaantuvat välivuodet lyhentävät työuria ja laskevat tuottavuutta.

”Yhteiskunta tuhlaa resursseja pakottamalla nuoret lukemaan pääsykokeisiin. Niistä luopuminen olisi järkevää sekä tehokkuuden että oikeudenmukaisuuden kannalta”, Sarvimäki sanoi raportin julkaisemisen yhteydessä.

VÄLIVUOSIONGELMASTA vallitsee Suomessa melko laaja yhteisymmärrys. Eroja on lähinnä siinä, pidetäänkö pääsykokeita ongelman aiheuttajana ja kuinka paljon kokeista luopumisen uskotaan vähentävän välivuosia. Uhkana on, että välivuodet säilyvät, mutta aika käytetäänkin pääsykokeiden sijaan ylioppilaskirjoitusten arvosanojen korottamiseen.

Filosofian tohtori ja kirjailija Tiina Raevaara hämmästeli Suomen Kuvalehdessä, että huonosti menneen mutta hyväksytyn yo-kokeen voi uusia vain kerran.

“Vaikka sen voisi uusia loputtomasti, olisiko kuitenkin tarkoituksenmukaisempaa käydä useassa eri pääsykokeessa kuin kerran puolessa vuodessa uusimassa yo-koe?”

VATT:n tutkijoiden mukaan tämäkin olisi askel oikeaan suuntaan. Hakeminen moneen valintakohteeseen on usein hankalaa tai käytännössä mahdotonta.

“Kaikkein suoraviivaisin tapa luoda joustavuutta opiskelijavalintaan olisi lisätä mahdollisuuksia korottaa ylioppilasarvosanoja.”

“Ylioppilasarvosanat olisivat pääsykokeita merkittävästi enemmän ‘yhteistä valuuttaa’. Yhtä arvosanaa korottamalla hakijalle voisi avautua monia mahdollisia opiskelupaikkoja sen sijaan, että hän valmistautuisi vain tiettyyn opiskelupaikkaan tai -alaan sidottuun pääsykokeeseen. Korotusmahdollisuuksia ei olisi välttämätöntä antaa loputtomasti. Lisäksi valmennuskurssien merkitys vähenisi, sillä ne joutuisivat suoraan kilpailemaan lukioiden kanssa”, tutkijat arvioivat.

TOINEN tutkijoiden antaman kritiikin kärki liittyy soveltuvuuteen. Usein sanotaan, että pääsykokeet ovat välttämättömiä, sillä ylioppilaskirjoitukset eivät mittaa hakijan soveltuvuutta alalle.

“Todellinen kiinnostus, motivaatio ja soveltuvuus alalle vaativat testaamista”, kirjoitti Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori Leena Halila Helsingin Sanomissa.

Sarvimäen ja Pekkarisen mukaan tutkimustulokset kuitenkin viittaavat pikemminkin siihen, että valintakokeet eivät ennusta opinnoissa menestymistä ratkaisevasti paremmin kuin ylioppilaskokeet. Väitteen voi tulkita myös niin, että pääsykokeilla ei saadakaan valikoitua soveltuvampia tai motivoituneempia opiskelijoita, vaan esimerkiksi ylioppilaskirjoituksilla päästäisiin yhtä hyvään tulokseen. Näin ainakin, jos soveltuvuuden ja motivaation mittarina käytetään opintomenestystä.

Samansuuntaisiin tuloksiin on päädytty myös muualla. Esimerkiksi Suomen Akatemian tutkimushankkeessa havaittiin, että välivuoden viettäneiden opintomenestys ei eroa suoraan lukiosta korkeakouluopintoihin jatkaneista. He, jotka pääsykoejärjestelmä valikoi korkeakouluihin ensimmäisenä hakuvuonna, pärjäsivät opinnoissaan yhtä hyvin kuin he, jotka saivat opiskelupaikan toisella hakukerralla.

Myös Turun yliopiston taloustieteen laitoksen selvityksen mukaan pääsykokeissa menestyminen korreloi huonosti opintomenestyksen kanssa. Erilaisissa pääsykokeissa menestytään selvityksen mukaan myös hyvin eri tavalla, vaikka pohjatiedot olisivat samat.

“Siltä osin kun sen pystyy yleistämään, niin kyllä se vähän siitä kertoo, että tässä järjestelmässä on kohtuullisen paljon arpajaismeininkiä”, Turun yliopiston professori Matti Virén sanoo Konsepti-lehdessä.

VÄLIVUOSIEN lisäksi pääsykokeet saavat VATT:n tutkijoilta täyslaidallisen muun muassa siitä, että ne suosivat nuoria, jotka laiskottelevat läpi lukion ja pänttäävät myöhemmin pääsykokeisiin. Argumentissa on kyse soveltuvuuden ja tehokkuuden sijaan oikeudenmukaisuudesta. Juuri oikeudenmukaisuuden kokemus tuntuukin jakavan mielipiteitä pääsykokeista.

“Osalla nuorista on tukenaan kallis valmennuskurssi. Todennäköisesti he tiputtavat suosituimmilta linjoilta nuoria, jotka ovat hoitaneet toisen asteen opintonsa hyvin, mutta joiden vanhemmat eivät pysty tai halua elättää heitä pääsykokeisiin valmistautumisen aikana tai maksaa heidän valmennuskurssejaan. Syrjäisemmillä paikkakunnilla valmennuskursseja ei ole edes tarjolla”, Sarvimäki ja Pekkarinen kirjoittavat.

“Varakkaammista perheistä tulevat kaupunkilaishakijat ovat valmennuskursseilla yliedustettuina.”

Pääsykokeet asettavat Sarvimäen ja Pekkarisen mukaan hakijoita eriarvoiseen asemaan aiemman ahkeruuden lisäksi myös asuinpaikan ja vanhempien tulotason perusteella.

Tiina Raevaaran mielestä nuorille pitää antaa mahdollisuus epäonnistua

“Kiukkuni pääsykokeiden poistamista kohtaan kumpuaa varmaankin täysin omakohtaisista kokemuksista. Olin yläasteen lopusta lukion loppuvaiheille aivan jotain muuta kuin kypsä ja harkintakykyinen tulevaisuuden toivo: olin teini, jota kiinnostivat musiikki, vastakkainen sukupuoli sekä salibandy”, hän kirjoittaa Suomen Kuvalehdessä.

“Tuntuu, että yhteiskuntamme sallii nuorille epätietoisuutta ja erehtymistä aina vain huonommin. Ilmeisesti ihmisen pitäisi tietää jo yläkoulun alussa, mikä hänestä tulee isona.”

Väite on sama, jota on viljelty esimerkiksi lukion ja peruskoulun uudistuksen yhteydessä: jos valinnaisuutta lisätään ja tehdyille valinnoille annetaan enemmän arvoa korkeakoulupaikkoja jaettaessa, voivat nuoret tietämättään sulkea ovia itseltään jo lukion alussa.

PÄÄSYKOEKESKUSTELUN keskeiset jakolinjat tuntuvatkin löytyvän oikeudenmukaisuuden kokemuksesta. Kärjistäen kyse on siitä, annetaanko arvoa muutaman kuukauden pänttäämiselle ja samalla jätetään lukiovuosien työtä huomioimatta, tai päinvastoin.

Toinen pääsykoekeskustelun keskeinen väärinymmärrys liittyy siihen, että ei ole olemassa yhteistä tavoitetta siitä, mitä valinnoilla haetaan. Kun osa korostaa tehokkuutta ja soveltuvimpien henkilöiden valitsemista, osa puhuu oikeudenmukaisuudesta ja nuorten oikeudesta epäonnistua. Lisäksi sanotaan, että pääsykoe on tapa mitata hakijan motivaatiota juuri kyseistä alaa kohtaan.

VATT:n Pekkarisen ja Sarvimäen mukaan pääsykoejärjestelmä on yksilöä itseään laajempi kysymys. Järjestelmän mielekkyyttä ei siis heidän mielestään pitäisi arvioida pelkästään siltä pohjalta, pitävätkö hakijat itse sitä hyvänä tai huonona.

“Koko yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että korkeakoulutusta edellyttäviin tehtäviin valitaan sopivimmat ihmiset ja että he ehtivät tehdä pitkän työuran osaamistaan vastaavassa työssä”, he kirjoittavat.

Ajattelussa korostuu soveltuvuus. Alalle kuin alalle tulisi löytää soveltuvimmat henkilöt, sillä siten ihmiset pääsevät hyödyntämään täysimääräisesti potentiaaliaan ja myös yhteiskunta hyötyy eniten.

Ratkaisuksi tutkijat esittävät mallia, jossa pääsykokeista luovuttaisiin ja ylioppilaskirjoitusten merkitystä kasvatettaisiin. Malli sai tuoreeltaan täystyrmäyksen esimerkiksi ammattikoulu- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden edunvalvontajärjestöiltä, ja tutkijat itsekin luonnehtivat sitä lähinnä keskustelunavaukseksi.

Oikeudenmukaisuuden näkökulmasta parasta mallia on lähes mahdotonta hahmotella. Ensin pitäisi pohtia, mille työlle annetaan arvoa ja päättää, oikeuttaako korkeakoulupaikkaan ahkeruus, osaaminen vai soveltuvuus. Lisäksi pitäisi ratkaista, miten ja kuka näitä kaikkia mitataan.

Vaikka keskustelu pääsykokeista kävi keväällä kuumana, ei aihe ehtinyt juurikaan politisoitua. Parin kuukauden päästä tilanne voi kuitenkin olla toinen.

KESKUSTELUNAVAUSTA pidemmälle päästään jo pian, kun opetus- ja kulttuuriministeriölle pääsykokeiden uudistamista selvittävä työryhmä julkistaa raporttinsa. Se nostaa pääsykokeet jälleen otsikoihin.

Ministeriön mukaan valintamenettelyn uudistamisen tavoitteena on vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa opintojen aloittamista. Tavoitteena on myös luopua “pitkäkestoisesta pääsykokeisiin valmistautumisesta”, jolloin tarve osallistua valmennuskursseille vähenee oleellisesti. Kyse on yhdestä osasta pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen kärkihanketta, jonka päällä istuu opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok).

Ennakkotietoja työryhmän ehdotuksista ei ole vielä tihkunut, mutta esimakua tulevasta saatiin mahdollisesti jo keväällä, kun Grahn-Laasonen ilmaisi tukensa VATT:n ajatukselle pääsykokeista luopumisesta ja ylioppilaskirjoitusten merkityksen lisäämisestä.

PÄÄSYKOKEIDEN uudistamista ei tehdä tyhjiössä. Toisen asteen koulutuksessa ja erityisesti ylioppilaskirjoituksissa tehtävät muutokset vaikuttavat siihen, miten korkeakouluvalintoja käytännössä voidaan tehdä. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset voivat muuttaa tutkinnon muotoa nopeastikin, ja ylioppilastutkintolautakunnan julkilausuttuna tavoitteena on kehittää kirjoituksia siten, että ne soveltuvat paremmin opiskelijavalintoihin. Oma roolinsa on myös sillä, miten korkeakoulut kehittävät mahdollisuuksia vaihtaa tiedekuntaa tai pääainetta, jos alanvalinta osoittautuu vääräksi.

Mitä pääsykokeista pitäisi ajatella, kun aihe syksyllä poliittisten päättäjien pöydälle nousee? On melko kiistatonta, että nykyjärjestelmässä on ongelmia. Toisaalta on epäselvää, katoaisivatko ne pääsykokeista luopumalla.

Terveitä ajatuksia voi esittää muun muassa pääsykokeiden uudistamisen puolesta, mutta samalla on hyvä pitää mielessä, että viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana ne ovat uudistuneet karmaisevan vähän. Uuden mallin pitää pysyä maailman ja koulutuksen muutoksen vauhdissa.