Olenko oikeasti huijari?

Huijarisyndroomasta saattaa kärsiä moni, jopa tietämättään. Ilmiön tunnistaa helposti, mutta sen ymmärtäminen on vaikeaa.

Olenko ansainnut tämän opiskelupaikan? Miten voin saada näin hyviä arvosanoja? Miksi maisterin paperit eivät tunnukaan niin hyvältä? Onko minulla riittävästi osaamista hakea tuota työpaikkaa?

Nämä kysymykset pyörivät monen opiskelijan ja vastavalmistuneen päässä. Vaikka haluttu opiskelupaikka on kovalla työllä ansaittu, voi välillä tuntua siltä, että paikan on saanut kuin vahingossa. Tunne on tavallinen, psykologi Tony Dunderfelt vakuuttaa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että tunne olisi totta.

Huijarisyndroomalla tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen ei usko osaamiseensa tai kokee saavuttaneensa asemansa virheellisesti – tai huijaamalla. Huijarisyndroomasta kärsivä pelkää koko ajan paljastuvansa muille. Hän saattaa pelätä menettävänsä arvostuksen muiden silmissä, kun totuus kyvyttömyydestä tai taitamattomuudesta tulee ilmi.

Huijarisyndrooma-käsitettä käyttivät ensimmäisen kerran 1970-luvulla yhdysvaltalaiset psykologit Pauline Clance ja Suzanne Imes, jotka havaitsivat, että erityisesti menestyneet naiset kärsivät huijari-ilmiöstä. Myöhemmin on havaittu, että ongelma koskee molempia sukupuolia.

Suomessakin huijarisyndrooma tunnetaan käsitteenä, mutta nimestä huolimatta sitä ei pidetä mielenterveyden häiriönä. Psykiatri Juha Markkula Turun yliopistollisesta keskussairaalasta korostaa, että huijarisyndrooma ei ole sairaus.

”Jos jokin ilmiö nimetään syndroomaksi, se mielletään helposti sairaudeksi. Voi olla ongelmallista, jos syndroomanimeä käytetään ei-lääketieteellisessä kontekstissa. On hyvä tarkastella, pystyykö tämän tyyppisiä ilmiöitä selittämään jonkun toisen termin kautta”, Markkula toteaa.

Psykologiassakaan ei ole tarkkaa määritelmää huijarisyndroomalle, mikä on Dunderfeltin mukaan normaalia.

”Ihmiset haluavat tarkkoja määrityksiä psykologisille ilmiöille, mutta hyvin harvoin sellaisia on. Ihmisen mieli on niin monimutkainen kokonaisuus, että asioita ei voi selittää täysin lineaarisesti niin, että joku tapahtuma aiheuttaa automaattisesti tietyn seurauksen”, hän selostaa.

ONKO huijarisyndroomaa edes olemassa, jos sitä ei voi määritellä tarkasti eikä sitä pidetä oikeana syndroomana tai mielenterveyden häiriönä?

Dunderfeltin mukaan huijarisyndrooma on minäkäsityksen vääristymänä. Toisin sanoen huijari-ilmiö on ihmisen mielessä syntyvä virheellinen kuva omasta itsestään ja omista kyvyistään.

”Ihminen saattaa uskoa kaiken, mitä hänen mieleensä poksahtaa. Sitä voidaan pitää oman mielen löysänä ja sekavana käyttönä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ihmisessä olisi jotain vikaa, vaan häntä ei vain ole opetettu käsittelemään mielensä toimintoja.”

Psykiatri Markkula puhuu huijarisyndrooman sijaan vaativasta persoonallisuudesta tai huonosta itsetunnosta. Hänen mielestään huijari-ilmiötä voi myös pitää ihmisen persoonallisuuden piirteenä, mikä ei välttämättä ole negatiivinen asia.

”Kyky oman työtuloksensa epäilemiseen voi auttaa ottamaan vastaan rakentavaa kritiikkiä ja tarvittaessa esimerkiksi ponnistelemaan entistä kovemmin”, Markkula pohtii.

IHMISELLÄ on kuva itsestään, joka ei aina vastaa todellisuutta. Psykologina ja terapeuttina toiminut Dunderfelt jakaa ihmisen mielen kahteen osaan: siihen, jonka itse tiedostaa ja siihen, jota ei tiedosta.

Tiedostamaton osa minuutta on huomattavasti suurempi kuin tiedostettu. Kysymykseen, kuinka paljon suurempi, kukaan ei osaa vastata. Ihmismielen suhteita voi kuitenkin yrittää ymmärtää yksinkertaistetulla esimerkillä: jos tiedostettua mieltä vastaa mittanauhalla yksi senttimetri, samalla mitta-asteikolla tiedostamattoman mielen koko voi olla jopa viisi kilometriä.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Duderfelt puhuu humanistisesta psykologiasta. Pyynnöstä hän avaa termiä: Se, mikä saa ihmiset uskomaan itsensä tietynlaiseksi ja näkemään itsensä tietyllä tavalla, on niin sanottu rajoittunut mieli. Suurempi osa ihmisen mielestä koostuu niin kutsutusta luovasta mielestä, joka on Dunderfeltin mukaan lähes rajaton. Luovassa mielessä ihmisellä on kaikki se tieto ja osaaminen, mitä ei tunnista tai osaa hyödyntää. Ihminen siis näkee itsensä rajoittuneesti, mikä vaikuttaa minäkäsitykseen eli kuvaan itsestään, tiedoistaan ja taidoistaan.

”Ihminen pyörittää ajatuksia elämästä ja itsestään rajallisessa mielessään. Ja hän tarkastelee maailmaa skriptien eli skeemojen kautta.”, Dunderfelt sanoo.

Psykologiassa skeemoilla tarkoitetaan mieleen jääneitä ja opittuja asioita elämästä, joita yhdistelemällä maailma koetaan tietynlaiseksi. Jokaisella on esimerkiksi skeema tuolista ja sen avulla tiedetään, että tuolilla istutaan. Dunderfelt kuitenkin tarkentaa, että kaikilla on valtavasti eri kokemuksia tuoleista, minkä takia ihminen katsoo maailmaa aina omalla tavallaan. Se ei ole vain klisee.

Skeemat ohjaavat ihmisen ajattelua ja toimintaa. Niiden avulla jokainen suhtautuu esimerkiksi saamaansa palautteeseen. Jos graduohjaaja kehuu opiskelijan tieteellistä työtä jo esitarkistuksessa, osa opiskelijoista ottaa myönteisen palautteen iloisena vastaan. Joku taas ajattelee, että kyseessä on ohjaavan opettajan erehdys, koska työ ei voi mitenkään olla niin hyvä. Tätä epävarmuutta voi kutsua huijarisyndroomaksi, mutta toisaalta kyse on vain opituista tavoista ja persoonallisuuden piirteistä.

Onko huijarisyndrooma sitten tarpeeton termi?

Sekä Dunderfelt että Markkula pitävät huijarisyndrooma-termiä vaarattomana, mutta eivät sitä itse käytä. He myöntävät, että erilaisten ilmiöiden nimeäminen saattaa auttaa ymmärtämään itseään ja omia tuntemuksiaan, mistä voidaan hyötyä esimerkiksi terapiassa. Epävarmuus omasta osaamisestaan ei ole haitallista, jos siitä ei muodostu hallitseva ja häiritsevä osa elämää. Pahimmillaan jatkuva epävarmuus voi kuitenkin johtaa vakaviin mielenterveyden häiriöihin, esimerkiksi masennukseen.

HUIJARISYNDROOMASTA kärsivät työskentelevät usein tieteen tai taiteen parissa. Luovilla aloilla oma työpanos on jatkuvasti muiden tarkkailun alla ja kritiikiltä ei voi välttyä. Kärsivätkö taiteilijat muita enemmän itseluottamuksen puutteesta?

Elokuussa ilmestyneessä Image-lehdessä Mikko Kuoppala, joka tunnetaan muun muassa Teflon Brothers -yhtyeestä, kertoo kärsivänsä huijarisyndroomasta.

”Mulla on aina ollut jonkinasteinen ’imposter syndrome’, eli en usko itsekään omiin tekemisiini tai itteeni läheskään aina, ja sitä kautta kelaan, että muutkin voi nähdä mun läpi”, Kuoppala sanoo lehden haastattelussa.

Näyttelijä Pamela Tola kuvailee Teatterikorkeakoulussa opiskeluun liittyviä kokemuksiaan Miksi näyttelen? -kirjassa: ”Minulle koulu ei ollut oppimisen ja löytämisen riemua. Minulle koulu oli häpeää, alemmuuden ja epäonnistumisen tunteita, pelkoa, itseinhoa ja itseluottamuksen puutetta. Ajattelin aina olevani huonompi kuin muut.”

Tola ei mainitse huijarisyndroomaa, mutta samankaltaisista tuntemuksista hän puhuu. Kilpailu opiskelupaikoista – erityisesti taidealoilla – on kovaa, mikä saattaa aiheuttaa myös hyväksytyksi tulleille opiskelijoille paineita täyttää muiden odotukset. Pääsykokeissa menestyminen ei riitä, vaan sen jälkeen on uudelleen todistettava todella ansainneensa opiskelupaikkansa.

Omiin taitoihinsa uskominen ja positiivisen palautteen vastaanottaminen voi olla vaikeaa. Psykiatri Markkulan mukaan ihmisten sisäinen vaatimustaso ja se, kuinka hyvin pystyy suhteuttamaan sisäisiä tuntojaan ulkopuoliseen palautteeseen, vaihtelevat suuresti. Omien taitojensa korostaminen ja omasta osaamisestaan nauttiminen nähdään usein myös ylimielisyytenä tai itsekyytenä. Dunderfeltin mukaan ongelma on siinä, että itsekkyys sotketaan usein itsellisyyteen. Siis mihin?

”Itsellisyys on rehellistä nautintoa omista taidoistaan. Itsekkyys on sitä, että vaatii muita nauttimaan samoista asioista, joista itse nauttii”, Dunderfelt selittää.

”Suomalaiset ovat huonoja nauttimaan omista hienoista taidoistaan, koska se koetaan ylimielisyytenä. Se on suuri ongelma yhteiskunnassamme”, hän jatkaa.

HUIJARISYNDROOMA ja muut itsetuntoon liittyvät ongelmat ajoittuvat usein elämän murroskohtiin, kuten opintojen aloittamiseen, valmistumiseen tai työelämään siirtymiseen. Dunderfeltin mielestä esimerkiksi muutto uudelle paikkakunnalle rasittaa sekä fyysisesti että henkisesti. Uusi ympäristö, uudet ihmiset ja uudet rutiinit saavat ihmiset oireilemaan psyykkisesti. Oman epävarmuuden ja huijariolon kitkeminen onnistuu, jos tilanne ei ole äitynyt liian pahaksi.

Ensimmäinen neuvo huijarisyndroomasta eroon pääsemiseksi on huumori. Se on helppoa, jos uskaltaa nauraa itselleen.

”Jos huomaa olevansa ’huijari’, kannattaa vain naureskella, että nyt tämä huijarisyndrooma saa minusta otteen, mutta ne tuntemukset, joita se minulle syöttää, eivät ole totta”, Dunderfelt neuvoo.

Toisena keinona Dunderfelt mainitsee muotitermin mindfulness eli hyväksyvä läsnäolo, jolla tarkoitetaan kykyä olla hetkessä ja hyväksyä mielen liikkeet sellaisina kuin ne ovat. Mindfulnessin perusajatus on kiinnostus.

”Omia ajatuksiaan ja omaa mieltään on havainnoitava lämpimällä hyväksynnällä, jolloin ajatukset ja tunteet voivat kiihtyä, mutta hetken päästä ne rauhoittuvat itsekseen”, Dunderfelt opastaa.

Jos huijarisyndrooman oireet vaivaavat, paras keino on pysähtyä ja hyväksyä ne. Tämän jälkeen niitä kannattaa tarkastella ikään kuin ulkopuolisen silmin ja miettiä, mitä itse todella ajattelee ja osaa. Vaikka huijarisyndroomalla ei ole tarkkaa määritelmää tai lääketieteellistä pohjaa, termi on hyödyllinen. Se voi auttaa ymmärtämään itseään paremmin.

teksti: Rasmus Arikka