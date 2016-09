Aaveita ja urbaanirappiota

Vaasalainen kirjailijapariskunta, Marko ja Tiina Hautala, löytää tarinoita paikoista, jotka on helppo sivuuttaa. Mikä kotikaupungissa innoittaa?

Suomen aurinkoisin kaupunki ei ehkä ensisilmäyksellä tuo mieleen aaveita ja kauhua. Elokuussa Helsingin Sanomat uutisoi konsulttitoimisto MDI:n tutkimuksesta, jossa Vaasa sijoittui kärkeen kiitettävällä kouluarvosanallaan. Myyntivaltteja riittää.

“Joskus mä mietin, että Vaasa on sellainen hienostunut, sivistynyt ja hillitty”, kirjailija ja kustantamo Haamun perustaja Tiina Hautala pohtii. Vieressä istuva Marko Hautala on samaa mieltä. Valkoisen Vaasan juhlalliset monumentit vahvistavat kuvaa vauraasta ja arvokkaasta kaupungista.

“Pönötyspatsaita”, Marko Hautala vitsailee.

Siloista pintaa rikkovat tarinat jäävät helposti huomiotta.

“Kaupunkilaiset pitävät niitä itsestäänselvyyksinä”, Marko Hautala toteaa. Hänen mukaansa Vaasan rosoisuus paljastuu, kunhan sen esiin kaivamiseksi tekee töitä.

VAASA esiintyy usein molempien kirjailijoiden teoksissa. Tiina Hautala on kerännyt ihmisten kertomia tarinoita Vaasan ja Pohjanmaan alueen kummituksista, ja Marko Hautalan romaaneissa kaupungin jopa tylsäksi käyneet paikat muuttuvat psykologisen kauhun näyttämöiksi.

Tiina Hautala kertoo käyttäneensä oveluutta, kun hän ensimmäisen kerran keräsi ihmisiltä tarinoita Vaasan kummituksista kertovaa teostaan varten. Ensireaktiona ihmiset kertovat, etteivät ole koskaan kokeneet mitään yliluonnollista, kunnes se yksi tapaus muistuu mieleen. Ilmiö on kirjailijoiden mielestä kulttuurinen.

“Suomessa aavetarinoista puuttuu leikillisyys”, Marko Hautala toteaa.

Suomessa henkimaailman olennoista kertovia tarinoita pidetään usein turhina, koska kummituksiahan ei ole olemassa. Vastakohtana Hautala kertoo Englannista, jossa esimerkiksi majatalot ja hotellit ovat ylpeitä kummituksistaan: ne ovat matkailuvaltteja.

Hautala kaipaa leikillisyyttä myös keskusteluun kauhugenrestä. Häneen viitataan usein kauhukirjailijana – Suomen Stephen Kinginä – mutta teoksen kirjallista arvoa ei hänen mukaansa voi mitata pelottavuudessa.

“Eihän terve aikuinen mene katatoniseen kauhutilaan fiktiosta.”

Leikin avulla arkimaailman realismin voi hetkeksi sivuuttaa, ja lukija voi heittäytyä

tarinan sisään. Julistukset siitä, etteivät kauhutarinat koskaan pelota, kertovat kirjailijan

mielestä lähinnä lukijan kyvyttömyydestä antautua tarinan vietäväksi.

“On vahvuus, jos pelkää fiktiota ja uskaltaa altistaa itsensä”, Hautala sanoo.

KOTIKAUPUNGISTAAN Marko ja Tiina Hautala päätyivät kirjoittamaan hieman eri syistä. Tiina Hautala kertoo saaneensa innoituksensa lapsuuden kummitustarinoista ja teoksiinsa hän dokumentoi ihmisten kertomia tarinoita. Hänen mielestään aavetarinat tuovat uuden näkökulman Vaasan historiaan – kurkistuksen hillityn pinnan alle:

“Aaveet ovat matkaoppaita.”

Aaveet ovat toimineet matkaoppaina myös Marko Hautalan teoksille.

“Lähden siivellä Tiinan juttuihin”, Hautala pilailee.

Yhteisillä retkillään kirjailijat ovat löytäneet tositarinoita, joiden kysymyksiin vain mielikuvitus voi vastata. Esimerkiksi Marko Hautalan Kuokkamummo-romaanin taustalla on vaasalainen urbaanilegenda.

“Mä kirjoitan faktaa ja Marko fiktiota”, Tiina Hautala tiivistää kirjailijoiden välisen eron. Lukijalle yhtymäkohdista on vain hyötyä: fiktion taustalle voi lukea myös faktatietoa sitä innoittaneesta paikasta tai legendasta.

Marko Hautala kertoo, että päätyi alun perin sijoittamaan jotkut romaaniensa tapahtumat Vaasaan, koska tapahtumapaikoilla vierailu auttaa kirjoitustyössä. Tutut paikat toimivat hänen mukaansa ankkurina, joka kiinnittää korkealentoisen ja hämäräperäisen tarinan johonkin konkreettiseen.

KIRJAILIJAPARIN mukaan hillityssä Vaasassa rosoisuutta löytää yllättävän läheltä. Marko Hautala kehottaa tutustumaan esimerkiksi Vanhan Vaasan raunioihin ja perehtymään samalla paikan historiaan. Alueella ovat Pyhän Marian kirkon, Vaasan triviaalikoulun ja raatihuoneen rauniot, jotka ovat Suomen mittakaavassa harvinaisuus.

“Raunioissa on mahtavaa yksinäisyyttä, kun elämä katosi paikalta. Sen ympärille ei ole rakennettu mitään.”

Hautala tutustui raunioiden alueeseen uusinta Kuiskaava tyttö -romaaniaan varten. Kirjoitustyön päätyttyä tosin loppuivat myös päivittäiset kävelyretket.

“Ikävä kyllä joutuu siirtymään toiseen paikkaan”, kirjailija toteaa hieman haikeana.

Tiina Hautala puolestaan muistelee tiedekirjasto Tritonian rakentamista kampusalueelle 15 vuotta sitten. Hänen mukaansa koko alueen valtasi tervan tuoksu. Saman ilmiön voi edelleen havaita Tervahovissa, opiskelijaravintola Mathildan aulassa olevan tervatynnyrin lähellä.

“Se on aika symboloivaa, että sieltä ne menneisyyden tuoksut tulevat”, Tiina Hautala sanoo. Hän paljastaa, että yliopiston konttorirakennuksessa on koettu jopa yliluonnollisia: Kopiohuoneessa on nähty harmaa nainen, joka ei kuulunut henkilökuntaan. Huhujen mukaan myös talon hissiin liittyy outoja tarinoita.

Vaasan keskustan alueella henkimaailman olentoja voi kohdata esimerkiksi Centralissa, Loftetissa ja Pohjanmaan museossa.

TYÖ kiinnostavien tarinoiden löytämiseksi on tuottanut tulosta. Aviopari kertoo, että kirjoittamisen myötä suhtautuminen tuttuun kaupunkiin on muuttunut.

“On paremmin läsnä omassa ympäristössään”, Marko Hautala pohtii. Tutuista paikoista kirjoittamista hän vertaa tutun huonekalun katselemiseen: kun sitä yhtäkkiä havahtuu tarkastelemaan eri tavalla, siitä tulee mielenkiintoinen.

Tiina Hautala kertoo, että aavetarinoiden kerääminen on myös harjaannuttanut vaistoa havaita tarinoita ympärillään:

“Saatan ajatella, mitä jalkojeni alla on ollut ja ketkä kaikki siitä ovat kävelleet.” Hänelle aavetarinat ovat tapa tutustua ympäristöön niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Lähiympäristöstä tulee jännittävä, kun sitä katselee uudesta näkökulmasta. Tiina Hautala vertaa kokemusta kävelyyn kaupungilla pimeän aikaan. Hämärässä tuttu paikka näyttää erilaiselta, jopa pelottavalta.

ENNEN asenne aavetarinoita kohtaan vaikeutti niiden keruuta. Nyt Tiina Hautala kertoo havainneensa, että ihmisten suhtautuminen on muuttumassa. Hänen mukaansa kertojan ei enää tarvitse pelätä maineensa menettämistä, vaan ihmiset alkavat nähdä tarinoiden viihdearvon.

Aavetarinat toimivat vastakohtana järjelliselle. Marko Hautala on samaa mieltä. Pelkkä pelottavuus ei riitä pitämään tarinoita kiehtovina, vaan ne syntyvät ja muokkautuvat tarpeeseen.

“Ihmiskeho kaipaa sitä leiritulen adrenaliinia turvallisessa ympäristössä”, Tiina Hautala pohtii.

Lisäksi kummitustarinat ja urbaanilegendat yhdistävät ihmisiä ja muovaavat yhteistä alueellista identiteettiä. Juuri näistä syistä Tiina Hautalan mukaan skeptikkokin voi nauttia aavetarinoista, koska ne kertovat alueen historiasta ja aktivoivat lukijansa mielikuvitusta.

“Tarina on aina omalla laillaan totta”, Marko Hautala selventää. Merkityksellisyys ei hänen mukaansa synny faktoista, vaan tarinoiden arvo on niiden metaforisessa ja symbolisessa tasossa. Tiina Hautala kertoo dokumentoivansa myös ne tarinat, joiden tiedetään olevan historiallisesti mahdottomia.

“Ei sillä ole väliä silloin, kun tarina on pääosassa”, hän toteaa.

Kaikkia kauhu- ja aavetarinat eivät tietenkään kiinnosta, mutta kirjailijapari jaksaa niistä innostua. Miksi?

“Me nyt ollaan tämmösiä hämärän rajamailla liikkuvia”, Tiina Hautala naurahtaa. Valmius katsella lähiympäristöä toisenlaisin silmin on kuitenkin tuonut esiin särmän, joka on saanut myös lukijat kiinnostumaan Vaasasta uudella tavalla.

Virheellisyydessä on kuitenkin yksi ongelma – se ei säily.

“Urbaanirappiota ei Vaasassa kauan katsella”, Marko Hautala tokaisee.

Rapistuvat teollisuushallit ja muut raunioitumaan jätetyt paikat muuttuvat sitä mukaa, kun niistä ehtii kirjoittaa. Romaanissaan Itsevalaisevat Hautala sijoittaa tapahtumia Olympia-korttelin lähellä sijaitsevaan vanhaan teurastamoon, mutta rakennus purettiin, kun kirja meni painoon.

Myös uusimmassa romaanissa todellisuus ehti fiktion edelle. Osa tapahtumista sijoittuu Vaasan yliopistoon.

“Romaanissa siellä on kieltenopetusta, mutta nyt se häviää”, kirjailija toteaa.

LÄHELLE on tunnetusti vaikea nähdä. Yrittää kuitenkin kannattaa, ainakin jos kirjailijaparia on uskominen.

”Kaikki paikkakunnat pitävät sisällään paljon tarinoita ja merkityksiä”, Tiina Hautala sanoo. Aaveet kertovat hänestä omaa tarinaansa, olivat ne sitten keksittyjä tai olemassaolevia. Ne paljastavat uusia puolia tutuista paikoista tai ovat osa yhteisöjen identiteettiä.

Toisaalta paikallisille urbaanilegendat ja tunnetut paikat voivat olla hyvinkin henkilökohtaisia. Marko Hautalan romaaneissa paikat muuttuvat tarinan sitä vaatiessa, mistä tulee aika ajoin palautetta. Joku saattaa esimerkiksi huomauttaa, ettei tietyssä risteyksessä ole liikennevaloja.

Vaasalaisia tutun kaupungin näyttäminen uudessa valossa selvästi kiinnostaa. Urbaanilegendat myös innoittavat ihmisiä jakamaan molemmille kirjailijoille omia kokemuksiaan.

Kotikaupunki voi siis olla inspiraation lähde ja kiinnostavien tarinoiden tyyssija. Tarinoiden mahdollisuus on läsnä Marko ja Tiina Hautalan mukaan missä tahansa.

“Hyvät tarinathan eivät ole Pariisissa, Lontoossa tai New Yorkissa, vaan missä vain niitä alkaa etsiä ja kuvitella”, Marko Hautala kertoo.

“Parhaat tarinat ovat lähellä”, Tiina Hautala täydentää.

KETKÄ?

Marko Hautala

-Palkittu vaasalainen kirjailija.

-Tunnetaan kauhua ja realismia sekoittavista romaaneistaan.

-Kirjoittanut seitsemän romaania.

-Uusin teos Kuiskaava tyttö ilmestyi elokuussa.

Tiina Hautala

-Vaasalainen kirjailija ja kustantamo Haamun perustaja.

-Kerännyt teoksiinsa aavetarinoita Vaasasta ja Pohjanmaalta.

-Kirjoittanut myös useita lastenkirjoja.

-Aaveiden kaupunki – Kummitustarinoita Vaasasta –teoksen kolmas ja uudistettu painos julkaistiin tänä vuonna.

teksti: Aino Hyyryläinen

kuva: Sami Paldanius