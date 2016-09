Vappu toi markkinoille opiskelijoiden oman oluen

Neljän akateemista olutseuraa Vaasasta, Helsingistä, Tampereelta ja Jyväskylästä päättivät panna jotain erikoista. Syntyi Akateeminen Vartti, kesäinen greippiin vivahtava session IPA, joka soveltuu kaikkien, niin entisten kuin nykyistenkin tieteenharjoittajien nautittavaksi. Olut julkaistiin opiskelijoiden suurimman juhlan Vapun juhlajuomaksi ja tuli myyntiin vappuviikon alkaessa opiskelijaystävällisiin ravintoloihin ja ruokakauppoihin.

Ainutlaatuinen opiskelijaprojekti toteutettiin yhdessä opiskelijalähtöisen panimon Sori Brewingin kanssa. ”Projektin taustalla on olutseurojen yhteinen päämäärä muuttaa opiskelijoiden asenteita olutta kohtaan ja kehittää olutkulttuuria ympäri Suomen, mutta ennen kaikkea Akateeminen Vartti on kiva piristys ja olutseurojen panos Vappuun, eikä mikään kannanotto”, kertoo Warrantin Olutseura WOSU:n puheenjohtaja Elena Ahonen.

Aalto-yliopiston Kyllä Oluelle on projektin alkuperäinen ideaseppä. Panomäärä päätettiin ennakkotilausten mukaisesti. Vaasan yliopiston WOSU on hoitanut kaupunkikohtaisen ennakkomyynnin vaasalaisiin ruokakauppoihin ja baareihin, sekä omalta osaltaan osallistunut oluen ideointiin ja markkinointiin. WOSU:n lisäksi projektissa ovat myös tamperelainen BOSA (Boomareiden Olutseura) ja jyväskyläläinen DOS (Dumpin Olutseura). ”Akateeminen Vartti on ennen kaikkea toteutettu rakkaudesta hyvään olueen – ja onhan opiskelijoiden oma olut nyt siistein juttu ikinä!”, Ahonen sihauttaa korkin auki.